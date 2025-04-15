Ο Δημήτρης Τσαρούχας και η ομάδα του σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, που μετρά πάνω από μισό αιώνα ζωής, δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς για να προλάβουν ώστε να είναι όλα έτοιμα καθώς οι παραγγελίες για την μαγειρίτσα του Πάσχα πέφτουν βροχή.

Όπως φαίνεται από τα τηλέφωνα που δεν σταματούν να χτυπούν και τη λίστα των κρατήσεων που μεγαλώνει, η μαγειρίτσα διατηρεί την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των πελατών και το πιάτο που έχει συνδεθεί με τις πρώτες ώρες μετά το «Χριστός Ανέστη» θα είναι σχεδόν …sold out.

Μάλιστα φέτος, πελάτες του ιστορικού εστιατορίου θα στείλουν κατεψυγμένη μαγειρίτσα, σε ειδική κατασκευή, μέχρι και σε χώρες του εξωτερικού. «Όπου υπάρχουν Έλληνες έχει θέση και η μαγειρίτσα. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν τελικά, αλλά κάποιοι φανατικοί πελάτες μας ήρθαν ήδη με τα ταπεράκια και μας είπαν ότι θα κάνουν ειδική αποστολή - με δικούς τους ανθρώπους που κάνουν δρομολόγια με ψυγεία, μέχρι και τη Ρωσία και την Αγγλία, για να τη ζεστάνουν οι δικοί τους το βράδυ της Ανάστασης και να μπει γεύση από παράδοση στο πιάτο τους», σημειώνει o Δημήτρης Τσαρούχας, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Για όσους μάλιστα θέλουν να επιστρέψουν σπίτι γρήγορα με τις αναμμένες λαμπάδες, το πακέτο μαγειρίτσα είναι μια εύκολη λύση και όπως κάθε χρόνο, το γνωστό εστιατόριο μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται να έχει ξεπουλήσει.

Οι προνοητικότεροι παίρνουν νωρίς τη μαγειρίτσα τους και τη βάζουν στην κατάψυξη για να ...ταξιδέψει και στο χωριό ή το νησί και βέβαια υπάρχουν και αυτοί της τελευταίας στιγμής.

«Πέρυσι το Μεγάλο Σάββατο είχαμε ουρές μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο, μιας και το μεσημέρι κλείνουμε και θα δούμε αν θα μείνει και καμία μερίδα και για εμάς», λέει με χιούμορ ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου από όπου έχουν περάσει διάσημοι καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό, όπως θυμάται τα λόγια του αείμνηστου πατέρα του Νίκου Τσαρούχα που έλεγε ότι η μαγειρίτσα τους έχει "ISO" με το στραγγιστό γιαούρτι αλλά και το …μυστικό ζωμό από τον διάσημο πατσά του ανάμεσα στα υλικά να την κάνει μοναδική σε γεύση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.