Σταθερή η σεισμική ακολουθία μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού: Οι εκτιμήσεις των ειδικών για πιθανή αποκλιμάκωση του φαινομένου

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν οι επιστήμονες που παρατηρούν το φαινόμενο με τις σεισμικές ακολουθίες που εδώ και δέκα ημέρες ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Σαντορίνης και των γύρω νησιών. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, παρουσιάζεται σταθεροποίηση της συχνότητας των δονήσεων και σταδιακή ύφεση της έντασής τους, ενώ φαίνεται να απομακρύνεται το σενάριο για χτύπημα του εγκέλαδου άνω των 6 Ρίχτερ.

Δεκάδες σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν και αυτή την νύχτα στην περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, από τις οποίες πολλές ξεπερνούσαν τα 3 Ρίχτερ, ωστόσο το μέγεθος και η συχνότητά τους, σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν ήταν στο επίπεδο των προηγούμενων ημερών. Οι μεγαλύτεροι σεισμοί έγιναν στις 03:35 τα ξημερώματα, 23,5 χλμ. ΒΑ από το Ημεροβίγλι της Σαντορίνης και στις 11:02 26 χλμ. ΑΒΑ της Οίας μεγέθους 4,1 Ρίχτερ αντίστοιχα και οι δύο.

«Βλέπουμε σταδιακή πτώση στους ρυθμούς – Δεν ενθουσιαζόμαστε, το κρατάμε στα θετικά»

Ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης ανέφερε στο ΕΡΤΝews «για παράδειγμα τις πρώτες δύο μέρες μπορεί να είχαμε πάνω από 135 - 140 σεισμούς με μέγεθος άνω του 3 και άνω του 4, 28 – 26 σεισμούς, σε μια μέρα. Τώρα μιλάμε για πολύ μικρότερα νούμερα, δηλαδή για 68 σεισμούς άνω του 3 χθες, την ίδια μείωση έχουν και οι σεισμοί άνω του 4. Δεν ενθουσιαζόμαστε, το κρατάμε στα θετικά και συνεχίζουμε».



Παρά τη μείωση του ρυθμού των σεισμών τις τελευταίες δύο ημέρες, οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μείωση του μέσου μεγέθους τους.

«Το ενδεχόμενο 6 Ρίχτερ δεν έχει αποκλειστεί, αλλά έχει απομακρυνθεί»

«Πάλι θα έχουμε σεισμούς, 4,9 4,7 4,6 δεν συζητάμε ότι θα μειώνονται σταδιακά τα μεγέθη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συχνότητα. Το ενδεχόμενο 6 Ρίχτερ δεν έχει αποκλειστεί, απομακρύνεται σταδιακά». Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στο ΕΡΤNews τόνισε: «Συνεχίζεται η σμηνοσειρά δηλαδή μεγέθη σεισμών τα οποία δεν θα ξεπεράσουν το 5,1 – 5,2 Ρίχτερ. Παρατηρούμε μικρές τάσεις σταθεροποίησης. Δεν θα συνεχίσουμε με τους ρυθμούς αυτούς. Θα αλλάξει ο ρυθμός».

Στο μεταξύ οι επιτροπές Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, αποφάσισαν χθες τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά μέχρι την Παρασκευή 14/2 σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό.



Για την ανθεκτικότητα των κτιρίων στις πιέσεις που έχουν δεχτεί από τους αλλεπάλληλους σεισμούς μίλησε στο EΡΤΝews o πρόεδρος του ΟΑΣΠ. « Τα κτίρια δεν έχουν υποστεί επίπτωση, εκτός από κάποια παλιά ερειπωμένα κτίρια και αυτό έδειξαν οι πρώτες αυτοψίες, τα κτίρια δεν επιβαρύνονται με τέτοιες δονήσεις. Δεν υπάρχει επίπτωση στον δομημένο ιστό προς το παρόν» τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας.

Από τη δική τους πλευρά οι τουρίστες φαίνεται πως κρατάνε μια στάση αναμονής. Αναφορικά με το Πάσχα δεν έχει γίνει καμιά ακύρωσή, ούτε για το καλοκαίρι σύμφωνα με τον πρόεδρο Πανελλήνιου Συλλόγου διαχειριστών ακινήτων, Ανδρέα Χίου ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» τόνισε πως μόνο οι τουρίστες που βρίσκονταν τώρα στο νησί έφυγαν, οι κρατήσεις τουλάχιστον στα AirBnb δεν καταγράφουν ακυρώσεις.

Ίδιο κλίμα μετέφερε και ο πρόεδρος ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνης Παγώνης όπου σημείωσε πως «η εικόνα που παρουσιάζεται σε κρατήσεις τώρα είναι η ίδια που υπήρχε και τις προηγούμενες ημέρες» όμως υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σε προσωπικό επίπεδο από συνεργάτες του εξωτερικού για την κατάσταση που επικρατεί. Αναφορικά με τις αποχωρήσεις σημείωσε πως δεν έχουν φύγει οι τουρίστες απλώς έχουν υπάρξει κάποιες μικρές μεταβολές στις ημερομηνίες για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.

