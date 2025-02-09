Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 16χρονου που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε με φαλτσέτα τον 23χρονο αδελφό του, ύστερα από μεταξύ τους καυγά, στο διαμέρισμα όπου ζουν, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, δέχθηκε 4 μαχαιριές - 2 στα πόδια και 2 ωμοπλάτη – εκ των οποίων η μία στην ωμοπλάτη ήταν και η πιο σοβαρή

Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μετά από 6ωρο χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη.

«Είχα πολύ οργή μέσα μου» - Πήρε προθεσμία ο 16χρονος

Ο ανήλικος οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης που του απήγγειλε κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί (επειδή φέρεται να προέβαλε αντίσταση κατά των αστυνομικών κατά τη σύλληψή του). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 2ο τακτικό ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Κατά πληροφορίες, ενώπιον του εισαγγελέα ο 16χρονος φέρεται να είπε ότι έχει «συσσωρευμένη οργή» μέσα του.

Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, στο σπίτι όπου ζουν τα δύο αδέλφια μαζί με την 18χρονη αδελφή τους και την μητέρα τους - ο πατέρας ζει σε διάσταση από την μητέρα και λίγη ώρα νωρίτερα είχε παραλάβει τον 23χρονο από το στρατόπεδο όπου υπηρετεί τη θητεία του και τον πήγε στο σπίτι.

Την ώρα του επεισοδίου, δράστης και θύμα ήταν μόνοι τους, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε λεκτικός διαπληκτισμός.

Από το διαμέρισμα κατασχέθηκαν εκτός από την φαλτσέτα, μία λάμα μαχαιριού και μία λαβή αναδιπλούμενου μαχαιριού.

Πηγή: skai.gr

