«Μπαλάκι» ευθυνών για επικίνδυνη γέφυρα με σκουριασμένα σίδερα στη Βουλιαγμένης όπου είχε σκοτωθεί ο Παντελίδης

Για επικίνδυνη γέφυρα με φθορές και σκουριασμένα σίδερα κάνει λόγο το ρεπορτάζ της εκπομπής «Οι Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Ειδικότερα, αποκλειστικά πλάνα της εκπομπής δείχνουν κολόνες στη βάση της γέφυρας σε κάκιστη κατάσταση, σάπια σίδερα ενώ χαρακτηριστικά φυτά αναρριχώνται σε κολόνα, με κομμάτια της να ξεκολλάνε.

«Δεν αποκαλύπτεται μόνο ο σκουριασμένος εξοπλισμός της γέφυρας. Αποκαλύπτεται και ένα τεράστιο πινγκ πονγκ ευθυνών αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Και το 2019 που είχαμε θέσει το θέμα στην αρμόδια διεύθυνση διαχείρισης μητροπολιτικών υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τη συγκεκριμένη γέφυρα, παρ' όλο που η διεύθυνση διαχείρισης μητροπολιτικών υποδομών της Περιφέρειας Αττικής έχει φωτίσει τις γέφυρες, έχει τοποθετήσει αισθητήρες που μετράνε τις καταπονήσεις τις γέφυρας σε αρκετά σημεία των κεντρικών γεφυρών...για τη συγκεκριμένη όμως γέφυρα δεν παίρνει την ευθύνη και την αρμοδιότητα...Γιατί μη ξεχνάμε ότι εκεί έγινε το δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη το 2016. Έχουν περάσει 16 χρόνια και κανείς δεν παίρνει την ευθύνη..Αυτήν τη γέφυρα δεν την αγγίζει κανείς, είναι γκρίζα ζώνη. Το σίδερο που τρύπησε τον Παντελίδη είναι ακόμα στο σημείο. Γιατί αν πάει έστω ένας τεχνικός με τον τροχό να κόψει το σίδερο, σημαίνει ότι αν τον στείλει ο Δήμος ή η Περιφέρεια, έχει αναλάβει και την ευθύνη της γέφυρας», δήλωσε στην εκπομπή ο Κίμωνας Λογοθέτης Σύμβουλος Οδικής Ασφαλείας και καθηγητής κυκλοφοριακής αγωγής.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι «δεν έχουμε ένα ενιαίο ψηφιακό μητρώο γεφυρών. Αυτό ετοιμάζει τώρα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ξεκινάει τον Μάρτιο και θα έχει ολοκληρωθεί τον μέχρι τον Νοέμβριο...Όπως είναι το κτηματολόγιο, θα έχει όλες τις γέφυρες. Έχουμε πάνω 6.000 γέφυρες που ανήκουν σε δημόσιους, κρατικούς φορείς και άλλες 4.000 γέφυρες που ανήκουν στους παραχωρησιούχους των αυτοκινητόδρομων».

Χαρδιαλιάς: Δεν υπάρχει θέμα κατάρρευσης της γέφυρας

Σαφή θέση ως προς την αναγκαιότητα αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων μεταξύ Πολιτείας, Δήμων και αυτοδιοίκησης, αλλά και ως προς την ισχυρή βούληση της περιφερειακής αρχής να προβεί σε δράσεις - ακόμα και καθ΄ υπέρβασιν των στενών αρμοδιοτήτων της - για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδικού δικτύου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, πήρε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με παρέμβασή του στην εκπομπή του ΣΚΑΪ “Δεκατιανοί”, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε γέφυρα επί της Λ. Βουλιαγμένης.

“Αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν κρύβεται πίσω από καμία ευθύνη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι εγώ” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή που υπήρξε πληροφόρηση για προβλήματα στη γέφυρα, οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ανέλαβαν δράση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει νομικό κενό ως προς την αρμοδιότητα για τη συντήρησή της. Όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν τρεις αυτοψίες, παρουσία εμπειρογνώμονα του ΕΜΠ και έχει ήδη οριστικοποιηθεί μια προμελέτη, ενώ υπάρχει συνεργασία με τον Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης για την εύρεση οριστικής λύσης, ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει θέμα κατάρρευσης της γέφυρας, σημειώνοντας παράλληλα ότι “είναι ασυντήρητη πάρα πολλά χρόνια και χρειάζεται να κάνουμε παρέμβαση”.

Αναφερόμενος στην αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων, ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι πρέπει να σταματήσει “το μπαλάκι της εύκολης μεταφοράς των ευθυνών στην αυτοδιοίκηση”, υπογραμμίζοντας ότι το 2020 μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η αρμοδιότητα των γεφυρών του οδικού δικτύου της Αττικής πέρασε στην Περιφέρεια “χωρίς καμία διαβούλευση, σε μία νύχτα. Μιλάμε τώρα για 108 γέφυρες, που δεν έχει κατασκευάσει καμία από αυτές από την Περιφέρεια Αττικής. Ακόμα και τα σχέδια και τις μελέτες κατασκευής δεν τις έχουμε στα χέρια μας. Και δεν συζητάω βέβαια και τα χρήματα που χρειάζονται για να συντηρηθούν όλες αυτές οι γέφυρες” υπογράμμισε σχετικά. Απαντώντας μάλιστα σε αιτιάσεις στελεχών της προηγούμενης διοίκησης της Περιφέρειας, επεσήμανε ότι δεν είχε γίνει καμία ενέργεια προς βελτίωση των όρων ασφαλείας στις γέφυρες της Αττικής στο παρελθόν: “Έχει συντηρηθεί έστω μισή γέφυρα; Έχει γίνει οποιαδήποτε πράξη η οποία να βρήκαμε έτοιμη ώστε να μπορέσουμε πάνω σε αυτό να χτίσουμε το ζήτημα της συντήρησης και ειδικά το ιδιαίτερο ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών;” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Παρά τα νομικά κενά στις αρμοδιότητες, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα προβούν άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της στατικότητας της γέφυρας, ενώ τόνισε τη βούληση της περιφερειακής αρχής να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των πολιτών, ακόμα και εκεί που δεν έχει σαφείς νομικές υποχρεώσεις. Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τον καθαρισμό των πλακοσκεπών τμημάτων του Κηφισού, καθώς όπως τόνισε, η νέα διοίκηση δεν ακολούθησε τη διελκυστίνδα αρμοδιοτήτων μεταξύ των προηγούμενων και της Πολιτείας, προβαίνοντας άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, που είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση άνω των 37.000 τόνων φερτών υλικών, εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη παροχετευτικότητα του ποταμού.

“Εγώ δεν είμαι σε ένα γραφείο, είμαι στο πεδίο. Έξω είμαι κάθε μέρα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να παραμένω ενεργός πολίτης. Οπότε στο ζήτημα, η απάντηση είναι ποιος θα λύσει το πρόβλημα” κατέληξε στην παρέμβασή του ο κ. Χαρδαλιάς.

