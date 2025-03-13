Λογαριασμός
Κλειστοί οι σταθμοί μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο σήμερα το πρωί - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. κλείνει στις 9 το Πανεπιστήμιο και στις 10 το Σύνταγμα - Οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς στάση

Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί μετρό Σύνταγμα και Μοναστηράκι σήμερα το πρωί, κατόπιν εντολής της Αστυνομίας ενόψει των συγκεντρώσεων έξω από τη Βουλή για την επικείμενη ορκωμοσία του Κώστα Τασούλα.

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ κλείνει στις 9 το πρωί ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο και στις 10 ο σταθμός Σύνταγμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση», όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

