Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί μετρό Σύνταγμα και Μοναστηράκι σήμερα το πρωί, κατόπιν εντολής της Αστυνομίας ενόψει των συγκεντρώσεων έξω από τη Βουλή για την επικείμενη ορκωμοσία του Κώστα Τασούλα.

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ κλείνει στις 9 το πρωί ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο και στις 10 ο σταθμός Σύνταγμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση», όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

