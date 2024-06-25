Νέο βίντεο που δείχνει την σταδιακή αναρρωσή του ανήρτησε στο Instagram, o Δημήτρης Σταρόβας ενάμιση μήνα μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που τον οδήγησε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης το απόγευμα της Τρίτης, 25 Ιουνίου, έπαιξε με την κιθάρα του ένα μπλουζ κομμάτι για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να τον «πλημμυρίσουν» με μηνύματα αγάπης και υποστήριξης.

Στη λεζάντα του βίντεο ο Δημήτρης Σταρόβας σχολιάζει με ταπεινότητα: «Έτσι κι έτσι...» για την προσπάθειά του.

Πηγή: skai.gr

