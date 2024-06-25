Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O ξέφρενος χορός του Paul McCartney με θαυμάστριες της Tailor Swift- Δείτε βίντεο

Το πλάνα από την εμφάνισή του έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ χόρεψε με θαυμάστριες της Τέιλορ Σουίφτ

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ εθεάθη να χορεύει με θαυμάστριες της Τέιλορ Σουίφτ στη συναυλία της στο Λονδίνο το βράδυ της Κυριακής.

Το είδωλο των Beatles, που γιόρτασε τα 82α γενέθλιά του την περασμένη εβδομάδα, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να χαιρετήσει μια ομάδα Swifties, καθώς έφτανε προς τη σκηνή των VIP στο στάδιο Γουέμπλεϊ, στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πλάνα από την εμφάνισή του έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από τον @CamdenSwiftt στο X να έχει προβληθεί πάνω από δύο εκατομμύρια φορές σε 12 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Paul McCartney Τέιλορ Σουίφτ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark