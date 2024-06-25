Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Οι δύο ηθοποιοί, αφού είχαν χωρίσει στο παρελθόν, τα ξαναβρήκαν, παντρεύτηκαν και τώρα ετοιμάζονται και πάλι να χωρίσουν.

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από το «φορτωμένο» πρόγραμμά της και να κάνει διακοπές με κότερο στην Ιταλία. Γιοτ, φαγητό, παραλίες, φωτογραφίες με μπικίνι... Η Λόπεζ δεν φαίνεται να θυμάται ότι ο σύζυγός της βρίσκεται ακόμα στο Χόλιγουντ. Αν και ο Μπεν Άφλεκ, από την άλλη, δεν προβληματίζεται ιδιαίτερα για τις διακοπές της συζύγου του.

Για την ακρίβεια, ο ηθοποιός βρήκε την ευκαιρία να «σκοτώσει» την ώρα του με τρεις τρόπους: Πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μητέρα των παιδιών του, Τζένιφερ Γκάρνερ. Επίσης, έβγαλε βόλτα τον γιο του με τη μοτοσικλέτα, ενώ υπάρχουν φωτογραφίες που τον δείχνουν να συνοδεύσει την κόρη του στην πόλη χωρίς τη βέρα του.

