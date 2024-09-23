Του Μάκη Συνοδινού

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ένα άτομο φορώντας μάσκα και περούκα εισήλθε στην τράπεζα επί της οδού Δεκελείας και αφού αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό διέφυγε με συνεργό, ο οποίος τον περίμενε με μοτοσυκλέτα.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

