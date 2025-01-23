Σταϊκούρας: Στις 30 Νοεμβρίου η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά

Τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς θα πραγματοποιηθούν στις 30 Νοεμβρίου, 2025, ακριβώς έναν χρόνο μετά τα εγκαίνια του έργου της βασικής γραμμής ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο κ. Σταϊκούρας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Μόνο για τον πρώτο μήνα λειτουργίας καταγράφηκαν 1,4 εκατ. μετακινήσεις και μείωση της οδικής κίνησης πάνω από 10%. Ακόμη σύμφωνα με τον υπουργό κόπηκαν πάνω από 250.000- 300.000 εισιτήρια και έχουν εκδοθεί 60.000 προσωποποιημένες κάρτες. «Το μέσο το έχει αγκαλιάσει η κοινωνία και έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθηση της πόλης. 30 Νοεμβρίου του 2025 θα έχει παραδοθεί την επέκταση προς την Καλαμαριά με 5 σταθμούς» είπε και συνέστησε υπομονή για την επέκταση προς τα δυτικά καθώς ακόμα αναζητείται η πηγή χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών το 2025 θα παραδοθούν:

η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη (5 σταθμοί)

ο δρόμος Πάτρα-Πύργος (75 χλμ. αυτοκινητοδρόμου). Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η παράδοση του 90% του έργου αυτού.

Σε ό,τι αφορά στον ΒΟΑΚ εκτιμάται ότι για τον άξονα Χανιά – Ηράκλειο θα υπογραφεί η σύμβαση μέχρι τον Απρίλιο του 2025 και πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως το 2026 και έργα που αντιστοιχούν στο 15% του έργου.

Για το αεροδρόμιο Καστελλίου είπε ότι έχει ολοκληρωθεί το 40% του έργου, αλλά χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις προκειμένου το έργο να είναι ολοκληρωμένο έως το 2027. Για τη Γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι οι μετροπόντικες αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει το έργο κατασκευής των σηράγγων έως το 2026, ενώ η παράδοση του έργου αναμένεται στο τέλος της δεκαετίας. Το Μπράλλος – Άμφισσα θα είναι έτοιμο το 2027, ενώ Ο «Fly-Over» στη Θεσσαλονίκη θα είναι έτοιμος τον Μάιο του 2027. Σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση της Εγνατίας Οδού για βαριά συντήρηση θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025.

