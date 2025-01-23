Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου 2025, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δραστηριοποίηση του κατηγορούμενου στη διακίνηση ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών, ενώ μέσω αστυνομικών ενεργειών, εξακριβώσεων στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατόπιν αυτών, ο κατηγορούμενος κατελήφθη σε οικία να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση, 6 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 7 γραμμαρίων, καθώς και λειτουργικό πιστόλι με αποξυσμένο αριθμό, με κενή γεμιστήρα και 7 φυσίγγια.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, χρηματοκιβώτιο, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 6.215 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

