Η Περιφέρεια Αττικής και η Πόλη της Σαγκάης, υπέγραψαν σήμερα Στρατηγικό Πλαίσιο Συνεργασίας (MoU) που καλύπτει σημαντικό αριθμό τομέων, από την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και τον πολιτισμό έως τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε σε κλίμα φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, και του Δημάρχου της Σαγκάης, Gong Zheng, παρουσία του πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qui και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της πολυεθνικής εταιρείας Cosco Shipping, Zhu Bixin.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Συνεργασίας αντανακλά τη δέσμευση των δύο πλευρών να ενισχύσουν τους αυτοδιοικητικούς δεσμούς τους και να αναδείξουν την κοινή τους επιθυμία για ανάπτυξη, συνεργασία και πολιτιστικές ανταλλαγές. Στόχος της συμφωνίας είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της φιλίας των λαών της Ελλάδας και της Κίνας και η δημιουργία νέων ευκαιριών σε μία σειρά από τομείς, όπως επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, ναυτιλία, τουρισμός, αθλητισμός και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ειδικότερα, οι κύριοι άξονες της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών θα είναι οι εξής:

1.Επιχειρηματικότητα και Εμπόριο

Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση των σχέσεων των εμπορικών επιμελητηρίων και επιχειρηματικών φορέων των δύο περιοχών. Προβλέπεται η διευκόλυνση της πρόσβασης προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές των δύο χωρών, με στόχο την υπογραφή αμοιβαία επωφελών συμφωνιών.

2.Πολιτισμός και Τέχνη

Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να συνεργαστούν για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Προβλέπονται προγράμματα ανταλλαγής καλλιτεχνικών αντιπροσωπειών και πρωτοβουλίες που θα προάγουν την πολιτιστική δημιουργία, ενώ ενισχύεται η συμμετοχή καλλιτεχνικών αντιπροσωπειών σε σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

3.Λιμάνια και Ναυτιλία

Η συμφωνία δίνει έμφαση στην υποστήριξη της ανάπτυξης του Λιμανιού του Πειραιά, ως στρατηγικού κόμβου για το εμπόριο και τις θαλάσσιες μεταφορές, σε συνάρτηση με την μακροχρόνια επένδυση της COSCO Shipping Group. Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας και τη διασύνδεση των λιμανιών τους.

4.Τουρισμός

Οι δύο πλευρές υποστηρίξουν τη συνέχιση της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Σαγκάης και Αθήνας και θα συνεργαστούν για την προώθηση πολιτιστικού και εκθεσιακού τουρισμού, αναδεικνύοντας τα εκατέρωθεν μοναδικά χαρακτηριστικά τους.

5.Αθλητισμός

Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, τη διαχείριση αθλητικών υποδομών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

6.Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δίνεται έμφαση στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συνεργασία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικά φιλικών πολιτικών και καινοτόμων λύσεων μητροπολιτικού χαρακτήρα. Το Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Δημοτικής Κυβέρνησης Σαγκάης και το Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής θα αναλάβουν τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας, διασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίησή του.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τη φιλία Ελλάδας και Κίνας στο πεδίο της αυτοδιοικητικής συνεργασίας

Όπως δηλώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Περιφέρεια Αττικής και την Πόλη της Σαγκάης και αφορά ζητήματα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να βρει κοινό πεδίο δράσης, όπως στα ζητήματα πολιτισμού, τουρισμού, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η Σαγκάη αποτελεί την έκφραση του σύγχρονου προσώπου του κινεζικού κράτους, της οικονομίας, της βιομηχανίας και του ιστορικού δρώμενού του.

Οι κοινές μας αξίες, η ιστορία και η δυναμική μας αποτελούν τη βάση για μία αμοιβαία επωφελή αυτοδιοικητική συνεργασία με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Τον περασμένο Μάιο, είχα την τιμή να επισκεφθώ τη Σαγκάη, συμμετέχοντας στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB China, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξουμε την Αττική ως προορισμό υψηλής αξίας για τους Κινέζους επισκέπτες. Ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου.

Σήμερα, απευθύνω ανοικτό κάλεσμα στους φίλους μας από την Κίνα να επισκεφθούν την Αττική και να βιώσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Εδώ, μπορούν να αντικρίσουν από κοντά τα δεκάδες μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και να ανακαλύψουν τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα που αποτελεί ζωντανή απόδειξη της διαχρονικής μας αξίας.

Παράλληλα όμως ενημέρωσα τους υψηλούς καλεσμένους μας για την επικείμενη επέκταση του προβλήτα κρουαζιέρας στον Πειραιά. Πρόκειται για ένα από τα εμβληματικά έργα που έχουμε ανακοινώσει ότι θα υλοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας, δίνοντας νέα ώθηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας. Η επένδυση της Cosco έχει μετατρέψει τον λιμένα σε καίριο διαμετακομιστικό κέντρο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, την ίδια ώρα που η ελληνική ναυτιλία δείχνει την έμπρακτη εμπιστοσύνη της σε όλο και περισσότερα κινεζικά ναυπηγεία για να γιγαντώσει τον στόλο της.

Θέλω να τονίζω πως ένας από τους σημαντικούς πυλώνες αυτής της στρατηγικής συνεργασίας που δομούμε, αφορά την εκατέρωθεν ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων των δύο περιοχών, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα προσφέρει αμοιβαία οφέλη για τις επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κίνα, συμβάλλοντας από πλευράς μας -στον βαθμό που μας αναλογεί- στην ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας και στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των χωρών μας.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να επενδύει σε τέτοιου είδους συνεργασίες, αποδεικνύοντας ότι για εμάς η εξωστρέφεια και η παρουσία μας στα παγκόσμια δρώμενα είναι άμεσης προτεραιότητας. Η Περιφέρεια Αττικής είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια των εξελίξεων και στο εξωτερικό».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος της Σαγκάης, Gong Zheng, χαιρέτισε την υπογραφή της συμφωνίας, τονίζοντας τη σημασία της για τη σύσφιξη των σχέσεων Κίνας και Ελλάδας και στο κομμάτι της αυτοδιοικητικής συνεργασίας.

Όπως σημείωσε: «Αν και η Σαγκάη και η Αττική απέχουν πολύ μεταξύ τους, η φιλία τους όμως χρονολογείται από πολύ παλιά. Η Σαγκάη έγινε αδελφοποιημένη πόλη με τον Πειραιά το 1985 και ανέπτυξε σχέσεις φιλικών ανταλλαγών με την Αθήνα το 2009 - μια σχέση που σε λίγο θα αναβαθμιστεί, καθώς θα γίνει επίσης αδελφοποιημένη πόλη.

Εδώ και πολλά χρόνια, η Σαγκάη έχει πολύ στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής σε πολλούς τομείς, όπως τον εμπορικοοικονομικό, τη ναυτιλία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό και έχει επιτύχει θετικά αποτελέσματα. Με την υπογραφή αυτού του μνημονίου για τον ορισμό του πλαισίου της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αττικής και Σαγκάης, τα δύο μέρη θα επιτύχουν ακόμα υψηλότερο επίπεδο αμοιβαίου οφέλους, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα».

Το παρών στην υπογραφή της συμφωνίας έδωσαν, πέραν των προαναφερθέντων, πολυμελής κινεζική αντιπροσωπεία από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κυβέρνησης της Σαγκάης και στελέχη της κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα, ενώ από πλευράς Περιφέρειας Αττικής παραβρέθηκαν η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Πρόεδρος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρης Φραγκάκης, η γενική διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη, Δημήτρης Ταραζώνας και η Σύμβουλος Περιφερειάρχη για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Βάλια Κακαρούκα.

Πηγή: skai.gr

