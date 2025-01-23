Σπύρος Καπράλος: 16 χρόνια στην Προεδρία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Σε μία ιδιαίτερα λαμπερή βραδιά με θέμα «16 Χρόνια σε Ένα Ευχαριστώ», ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος Καπράλος, γιόρτασε τα 16, μέχρι σήμερα, χρόνια του, ως επικεφαλής του κορυφαίου αθλητικού θεσμού της χώρας, με μία εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης για όλους τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα του συνοδοιπόροι, φίλοι και συνεργάτες κατά τη διάρκεια της αθλητικής, και όχι μόνο, διαδρομής του.

Στην κατάμεστη αίθουσα Φάρος του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος ο κ. Καπράλος υποδεχόταν από νωρίς το απόγευμα Ολυμπιονίκες, αθλητικούς παράγοντες, πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού, εφοπλιστικού και επιχειρηματικού κόσμου, αθλητές, δημοσιογράφους και στενούς φίλους.

Η εκδήλωση, που παρουσίασε ο κορυφαίος παρουσιαστής και δημοσιογράφος διεθνούς εμβέλειας, Νίκος Αλιάγας ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για λίγες μόνο ώρες για να τιμήσει τον στενό του φίλο, άνοιξε με ένα συγκινητικό βίντεο που σκιαγράφησε την πορεία του Σπύρου Καπράλου από την εποχή που ήταν ο ίδιος αθλητής, πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης, μέχρι και σήμερα που βρίσκεται στο τιμόνι της ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαικών Ολυμπιακών Επιτροπών και παράλληλα μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στο βίντεο, συμμετείχαν με μηνύματα αναγνώρισης, σεβασμού και εμπιστοσύνης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Thomas Bach, η θρυλική Nadia Comaneci, ο ιπτάμενος Ουκρανός Sergey Bubka, ο γηραιότερος εν ζωή Ολυμπιονίκης, Γιώργος Ρουμπάνης, οι Ολυμπιονίκες Άννα Κορακάκη, Σπύρος Γιαννιώτης, Παύλος Καγιαλής, Ελίνα Τζένγκο, Δώρα Γκουντούρα, Μιλένα Κόντου καθώς και ο ισχυρός άντρας της Ναυτιλίας κ. Πέτρος Παππάς. Στη συνέχεια, στην σκηνή βρέθηκαν και μίλησαν για τη στενή σχέση, την βαθιά εκτίμηση και συνεργασία με τον Σπύρο Καπράλο, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, Λευτέρης Πετρούνιας, ο προπονητής των Ολυμπιονικών, Γιώργος Πομάσκι και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Κυριάκος Γιαννόπουλος.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συναισθηματική ομιλία - έκπληξη της κόρης του, Δανάης Καπράλου. Ο Σπύρος Καπράλος, ανέβηκε, μετά το ολοκλήρωση των ομιλιών, στη σκηνή φανερά συγκινημένος, για να ευχαριστήσει τους συνεργάτες του, τους αθλητές, τις ομοσπονδίες, την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου αθλητισμού και πολιτισμού , τους συναδέλφους του, τους ερασιτέχνες παράγοντες, τους εργαζομένους στην Ολυμπιακή Επιτροπή, τους φίλους και την οικογένειά του.

Κλείνοντας, ο οικοδεσπότης, ο οποίος είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, δεσμεύτηκε αναφέροντας «θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε κάθε αθλητή και αθλήτρια, σε κάθε προσπάθεια προς όφελος του ελληνικού αθλητισμού, σε κάθε «αγώνα» που μας ενώνει και μας ανεβάζει ολοένα και ψηλότερα.»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Ι. Βρούτσης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Α. Νικολακόπουλος, ο Γ.Γ. Αθλητισμού Γ. Μαυρωτάς, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Γραμματέας της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, οι βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Πρόεδρος του Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, Ι. Κούβελος, η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, ο Πέτρος Ευθυμίου, ο Πύρρος Δήμας, Ολυμπιονίκες των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024 όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Απόστολος Χρήστου, η Μιλένα Κόντου και η Ζωή Φίτσιου, εκπρόσωποι του αθλητικού, εφοπλιστικού, χρηματοοικονομικού και

επιχειρηματικού κόσμου όπως ο κ.κ. Πέτρος Παππάς, Δημήτρης Μελισσανίδης, Μιχάλης Σάλλας, Σοφία Στάικου, Θεόδωρος Φέσσας, Μιχάλης Τσαμάζ, Τάκης Θεοχαράκης, Πέγκυ Αντωνάκου, Στέλιος Ζαβός, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Θωμάς Βαρβιτσιώτης, Νίκος Νανόπουλος, Αλέξης Πιλάβιος, Ελένη Βρεττού, Απόστολος Ταμβακάκης, Στρατής Λιαρέλλης, Νίκος Βερνίκος κ.α.

Πηγή: skai.gr

