Αθώα δηλώνει η κατηγορούμενη μητέρα από την Πάτρα - «Δεν σκότωσα καμία από τις τρεις κόρες μου»

Την αθωότητά της για τον θάνατο των παιδιών της διατυμπανίζει από το πρωί στους δικαστές του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας η κατηγορούμενη από την Πάτρα.

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη αρνείται ότι έχει δολοφονήσει τα παιδιά της Μαλένα και Ίριδα, αλλά και την πρωτότοκη κόρη της Τζωρτζίνα, υπόθεση για την οποία έχει η δη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

«Αρνούμαι στο σύνολό του το κατηγορητήριο, δηλώνω κατηγορηματικά αθώα, δεν έχω σκοτώσει καμία από τις τρεις κόρες μου, Τζωρτζίνα, Μαλένα και Ίριδα», είπε.

Ο διάλογος:

Πρόεδρος: Στο ΕΠΑΛ τι κάνατε;

Κατηγορούμενη: Τρία χρόνια έκανα ανατομία, νοσηλευτική και μετά αυτά τα μαθήματα που δίνεις στις Πανελλήνιες.

Πρόεδρος: Αφού τελειώσατε το ΕΠΑΛ τι ακριβώς γνωρίζατε ως βοηθός νοσηλευτή;

Μετά πρέπει να κάνεις εξάμηνη πρακτική σε νοσοκομείο

Πρόεδρος: Τι ακριβώς καλείται να μάθει ένας βοηθός νοσηλευτή;

Κατηγορούμενη: Τη φροντίδα ενός κλινήρη ασθενούς.

Πρόεδρος: Φάρμακα; Έχετε εκπαιδευτεί στη δοσολογία των φαρμάκων

Κατηγορούμενη: Θεωρητικά ναι, πρακτικά όχι.

Πρόεδρος: Στο μυαλό σας είχατε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα (βοηθός νοσηλευτή);

Κατηγορούμενη: Ναι, το είχα στο μυαλό μου. Σκεφτόμουν και το ποδόσφαιρο και επειδή οι δικοί μου είχαν ομάδες και προπονούσαν, είχαν στο μυαλό τους να με βάλουν σε αυτό το χώρο, όπου πάντα υπάρχει γιατρός.

Η κατηγορούμενη απαντώντας σε σχετική ερώτηση της προέδρου ανέφερε ότι δεν είχε πάρει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος διότι δεν είχε ολοκληρώσει την πρακτική της για μια ημέρα.

