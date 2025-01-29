Συνελήφθη χθες το μεσημέρι, στην Αργυρούπολη ένας 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:20 χθες το μεσημέρι στη λεωφόρο Αλίμου, όπου σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 42χρονη μητέρα του παιδιού, ο 29χρονος έπιασε από το χέρι το παιδί και αποπειράθηκε να το πάρει χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Στη συνέχεια η μητέρα του παιδιού κάλεσε την Αστυνομία και έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν.

Όπως διαπιστώθηκε ο 29χρονος φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και σε βάρος του εκκρεμούσε από τον εισαγγελέα Ερέτριας παραγγελία για ψυχιατρική εξέταση και αναμένεται να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

