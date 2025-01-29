Λογαριασμός
Συνελήφθη 29χρονος στην Αργυρούπολη που επιχείρησε να αρπάξει ανήλικο

Ο 29χρονος φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και σε βάρος του εκκρεμούσε από τον εισαγγελέα Ερέτριας παραγγελία για ψυχιατρική εξέταση

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι, στην Αργυρούπολη ένας 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:20 χθες το μεσημέρι στη λεωφόρο Αλίμου, όπου σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 42χρονη μητέρα του παιδιού, ο 29χρονος έπιασε από το χέρι το παιδί και αποπειράθηκε να το πάρει χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Στη συνέχεια η μητέρα του παιδιού κάλεσε την Αστυνομία και έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν.

Όπως διαπιστώθηκε ο 29χρονος φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και σε βάρος του εκκρεμούσε από τον εισαγγελέα Ερέτριας παραγγελία για ψυχιατρική εξέταση και αναμένεται να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

