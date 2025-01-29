ΓΕΕΘΑ: Έκτακτες κρίσεις ανωτάτων και ανώτερων αξιωματικών

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την 6η Συνεδρίαση του φέτος προχώρησε σε κρίσεις ανώτατων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανακοινώθκε από το ΓΕΕΘΑ, το ΣΑΓΕ έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον υποστράτηγο (ΝΟΜ) Οικονομίδη Δημήτριο.

2. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

«Διατηρητέο», τον υποστράτηγο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη.

3. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον υποστράτηγο (ΠΛΗ) Φραγκουλόπουλο Εμμανουήλ.

Το ΣΑΓΕ κατά την 7 η Συνεδρίαση του έτους 2025, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέους» τους ταξίαρχο (ΝΟΜ) Τάγκο Δημήτριο και ταξίαρχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον ταξίαρχο (ΝΟΜ) Γαλανόπουλο Δημήτριο.

2. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών «Διατηρητέο», τον ταξίαρχο (ΟΕ) Κοτσίνη Ραφαήλ.

3. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής «Διατηρητέους» τους ταξίαρχο (ΠΛΗ) Χατζηδάκη Βασίλειο και ταξίαρχο (ΠΛΗ) Γκουτζέλη Γρηγόριο

4. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων «Διατηρητέο», τον ταξίαρχο (ΣΙ) Κουράκλη Αλέξανδρο - Μιχαήλ.

Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίαση του έτους 2025, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του υποστρατήγου (ΝΟΜ) για πλήρωση κενής θέσης, τον ταξίαρχο (ΝΟΜ) Τάγκο Δημήτριο.

2. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

Προήγαγε στο βαθμό του υποστρατήγου (ΠΛΗ) για πλήρωση κενήςθέσης, τον ταξίαρχο (ΠΛΗ) Χατζηδάκη Βασίλειο.

Εξάλλου, το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων (ΣΠΑΚΣ) με το υπ΄αριθμόν 1 Πρακτικό του έτους 2025, έκρινε ως ακολούθως:

Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων: Προήγαγε στο βαθμό του ταξιάρχου για πλήρωση κενής θέσης, τη συνταγματάρχη (ΣΔΓ) Μαρίνα Ζαπουνίδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

