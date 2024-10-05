Φωτιά στην Αμαλιάδα: Καλύτερη η εικόνα - Η βροχή βοήθησε τους πυροσβέστες

Η βροχόπτωση που εκδηλώνεται από τις πρωινές ώρες στην περιοχή Γεράκι της Αμαλιάδας έγινε «σύμμαχος» των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι πλέον καλύτερη η εικόνα της φωτιάς και στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 265 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 83 οχήματα.

Στο μεταξύ, οι φωτιές που εκδηλώθηκαν επίσης χθες Παρασκευή σε δασική έκταση στην περιοχή Πανόπουλου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, και σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Μανωλάδα του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, βρίσκονται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπό μερικό έλεγχο.

Μάλιστα, στην περιοχή του Πανόπουλου βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες βοηθούν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο, για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά.

Τέλος, σήμερα αναμένεται να γίνει μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά στην περιοχή Γεράκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

