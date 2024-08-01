Ολοκληρώθηκε η ιχνηλάτηση για πανώλη αιγοπροβάτων στη Θεσσαλία

Ενημέρωση για επιχείρηση που αφορά τον περιορισμό και εξάλειψη της πανώλης στα μηρυκαστικά, πραγματοποίησε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο κ. Κουρέτας σημείωσε ότι «ολοκληρώθηκε η ιχνηλάτηση για την πανώλη», και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τα τέλη του μήνα η Θεσσαλία θα βγει από την επιτήρηση.

«Τελειώσαμε σήμερα την επιτήρηση, ήταν ένα τεράστιο το έργο με την συμμετοχή πολλών κτηνίατρων και υπαλλήλων, χωρίς αυτούς δεν θα τα καταφέρναμε. Όλα έγιναν σε χρόνο ρεκόρ, 15 μέρες. Οι εστίες είναι επτά. 400.000 αιγοπρόβατα περιλαμβάνονται σε αυτές και 1483 εκμεταλλεύσεις. Βρέθηκαν 33 φάρμες θετικές και θανατώθηκαν περίπου 9.000 ζώα και αναμένεται να φτάσουν τα 11.000 με 12.000 ζώα», είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας περιγράφοντας την επιχείρηση για την αντιμετώπιση της νόσου.

Παράλληλα σημείωσε ότι με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας πάρθηκε απόφαση να κλείσουν τα σφαγεία, αλλά και απαγορεύτηκε η έξοδος των ζώων από κάθε μαντρί και την τροφοδοσία με ζωοτροφές σε κάθε ζώνη.

«Ο ΕΦΕΤ κάνει ελέγχους σε τυροκομεία και αν χρειαστεί θα επιβάλει αυστηρά πρόστιμα. Πάντως το τυρί που παράγεται είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το σύστημα λειτούργησε πολύ γρήγορα σε μια αποτελεσματική επιχείρηση που ήταν η μεγαλύτερη στη χώρα σε αυτόν τον τομέα. Από αύριο θα γίνει ξανά μαζική ιχνηλάτηση σε περιοχές που ελέγχθηκαν ήδη. Τέλος Αυγούστου θα βγει η Θεσσαλία από την επιτήρηση, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κουρέτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.