Πανώλη αιγοπροβάτων στην Ηλεία: 2 κρούσματα

Δύο κρούσματα πανώλης αιγοπροβάτων εντοπίστηκαν νωρίτερα στην Ηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ένα βρίσκεται στην περιοχή της Νεμούτας και το άλλο στο Βαρθολομιό.

Πρόκειται για περιοχές που δε βρίσκονται σε κοντινή απόσταση η μία από την άλλη.

Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

Στην ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας τονίζεται πως τα συμπτώματα στα ευαίσθητα ζώα είναι υψηλός πυρετός, κατάπτωση και υπνηλία, δύσπνοια και βήχας, έντονες διάρροιες, αλλοιώσεις με ορώδες υγρό γύρω τα από τα μάτια και τη μύτη, έντονη σιελόρροια από το στόμα (εικόνα βρεγμένου προσώπου), αλλοιώσεις μέσα στο στόμα (λευκές πλάκες στα ούλα και στο εσωτερικό των χειλιών) και αιφνίδιοι μαζικοί θάνατοι.

Αναφορικά με τον τρόπο μετάδοσης, η υπηρεσία αναφέρει ότι: «Η μετάδοση της ασθένειας γίνεται: με την στενή επαφή των υγιών με τα άρρωστα ζώα, με άμεση επαφή με τις εκκρίσεις των άρρωστων ζώων (δάκρυα, σάλιο, ούρα, κόπρανα) και έμμεσα μέσω των μολυσμένων ζωοτροφών, της στρωμνής, των μηχανημάτων και των μέσων μεταφοράς των ζώων».

Σχετικά με τον τρόπο προστασίας του κοπαδιού, η Κτηνιατρική Υπηρεσία συμβουλεύει τους κτηνοτρόφους «να αποφεύγουν την άμεση επαφή των ζώων τους με άλλα κοπάδια άγνωστου καθεστώτος, να δανείζονται και να δανείζουν ζώα, εργαλεία και οχήματα μεταφοράς ζώων από άλλες εκτροφές, αλλά και τις παράνομες αγοραπωλησίες και παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Επίσης πρέπει να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τακτικά τους χώρους της εκτροφής τους και να ελέγχουν καθημερινά το κοπάδι τους εξονυχιστικά, για την παρουσία άρρωστων ή ύποπτων ζώων. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν οτιδήποτε ανησυχητικό, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές».

Πηγή: skai.gr

