Spetsathlon 2026: Με τη δυναμική παρουσία της bwin στις Σπέτσες

Για ακόμη μία χρονιά, εκατοντάδες αθλητές και επισκέπτες κατέφθασαν στις Σπέτσες, το στολίδι του Αργοσαρωνικού, επιβεβαιώνοντας πως το Spetsathlon, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς της Ελλάδας. Στο πλευρό αυτής της γιορτής βρέθηκε για 8η διαδοχική χρονιά η bwin. Το διεθνώς βραβευμένο στοιχηματικό brand, από το 2019 αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαρκή στήριξη στον ελληνικό αθλητισμό και στις κορυφαίες διοργανώσεις της χώρας.



Οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στο νησί που έχει ταυτιστεί με αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Οι διαδρομές ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια, στη θάλασσα και στο φυσικό κάλλος των Σπετσών χάρισαν ξανά δυνατές εικόνες, ενώ φέτος 120 νέα άτομα συμμετείχαν για πρώτη φορά στο τρίαθλο, ζώντας τη μοναδική εμπειρία της διοργάνωσης. Όσοι αγωνίστηκαν, αλλά και εκείνοι που στάθηκαν στο πλευρό τους, χειροκροτώντας κάθε τους βήμα.

Η παρουσία της bwin ήταν και φέτος ξεχωριστή, με το εντυπωσιακό αίθριο να δεσπόζει στην πλατεία του Ποσειδωνίου. Κλασικό πλέον σημείο συνάντησης και αναφοράς για αθλητές και επισκέπτες.

Το νησί πλημμύρισε από παλμό και ζωντάνια, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να γίνονται μέρος αυτής της μεγάλης αθλητικής συνάντησης. Αθλητές, κάτοικοι και επισκέπτες δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενθουσιασμό, χαμόγελα και ενέργεια, αποδεικνύοντας πως το Spetsathlon δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια εμπειρία ζωής που αναδεικνύει τη δύναμη της συμμετοχής και της κοινότητας.

Ιδιαίτερο χρώμα στη φετινή διοργάνωση έδωσε και το bwin running team, το οποίο συμμετείχε ενεργά στη μεγάλη αθλητική γιορτή, ζώντας από κοντά τον παλμό του event και μοιραζόμενο τη μοναδική εμπειρία των Σπετσών με όλους τους συμμετέχοντες.



Ξεχώρισε με την παρουσία της η Ολυμπιονίκης, Δώρα Γκουντούρα, η οποία με τη διαδρομή και το παράδειγμά της, ενέπνευσε μικρούς και μεγάλους.

Από την πλευρά της bwin, η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, υπογράμμισε: «Η ιδέα του Spetsathlon δυναμώνει κάθε χρόνο και ριζώνει βαθύτερα. Δεν είναι απλώς μια διοργάνωση που επαναλαμβάνεται, αλλά μια συνάντηση ανθρώπων που δοκιμάζουν τα όριά τους σε ένα πανέμορφο τοπίο. Η στήριξη της bwin ακολουθεί αυτή τη συνέχεια, σε μια πορεία που εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο. Η διοργάνωση μεγαλώνει και συγκεντρώνει αθλητές από διαφορετικά μέρη, με κοινό σημείο την ανάγκη να βρεθούν στη γραμμή εκκίνησης και να μετρήσουν τις δυνάμεις τους. Το bwin running team αποτελεί μέρος της ίδιας εμπειρίας, η οποία βασίζεται στη συμμετοχή και στην προσπάθεια».

Πηγή: skai.gr

