Σπείρα «ρήμαζε» καταστήματα στη Σαλαμίνα - ένας ανήλικος στους συλληφθέντες

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας προχώρησαν στην εξάρθρωση σπείρας που είχε διαπράξει διαρρήξεις σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, βάζοντας τέλος στη δράση της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης και το μεσημέρι της Παρασκευής έξι ημεδαποί, ηλικίας 20, 21, 22 και 23 ετών, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος 16 ετών.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα μέλος που αναζητείται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες επέλεγαν κυρίως τις μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες για τις επιθέσεις τους, παραβιάζοντας τα καταστήματα-στόχους και αφαιρώντας χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας.

Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας τους ήταν ότι, μέσα στο ίδιο βράδυ, προχωρούσαν σε πολλαπλές διαρρήξεις για να αυξήσουν τη λεία τους.

Σε μία από τις περιπτώσεις, διέρρηξαν ιερό ναό και αφαίρεσαν εικόνα μεγάλης αξίας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο ασύρματοι που χρησιμοποιούσαν για την επικοινωνία τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

