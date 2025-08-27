Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά στη Σαλαμίνα - Κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες

Εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα - Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα οι τοπικές δυνάμεις, αλλά και μονάδες από την Αθήνα, οι οποίες έσπευσαν αμέσως στο νησί

UPDATE: 22:21
Φωτιά στη Σαλαμίνα

Οριοιετήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 21.05 σε ξερά χόρτα στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Λίγο πριν τις 22.00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες ενημερώνοντάς τους για τη φωτιά και καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ των σπιτιών, ωστόσο η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβετικών δυνάμεων συνετέλεσε στην αντιμετώπισή της μέσα σε λίγη ώρα..

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή της επιβίβασης πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού σε πλοίο της γραμμής από το Πέραμα με προορισμό τη Σαλαμίνα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραισκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η φωτογραφία του άρθρου είναι από την ομάδα στο Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση.
 

Πηγή: skai.gr

