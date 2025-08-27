Οριοιετήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 21.05 σε ξερά χόρτα στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Λίγο πριν τις 22.00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες ενημερώνοντάς τους για τη φωτιά και καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ των σπιτιών, ωστόσο η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβετικών δυνάμεων συνετέλεσε στην αντιμετώπισή της μέσα σε λίγη ώρα..

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή της επιβίβασης πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού σε πλοίο της γραμμής από το Πέραμα με προορισμό τη Σαλαμίνα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραισκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η φωτογραφία του άρθρου είναι από την ομάδα στο Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.