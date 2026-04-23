Καβγάς νεαρών κοριτσιών στην Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη η 19χρονη

Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι μια 19χρονη που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά μια συνομήλικη της στη διάρκεια καυγά που είχαν χθες το βράδυ, Τετάρτη 22 Απριλίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Σε βάρος της 19χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 21:00, στην οδό Ελ. Βενιζέλου, όπου οι δύο 19χρονες διαπληκτίστηκαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας, και πάνω στην ένταση η μία έσπρωξε την άλλη με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τζαμαρία καταστήματος.

Η 19χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

