Στην φυλακή ο 16χρονος για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λιοσίων

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, ο 16χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην οδό Λιοσίων, όπου χτύπησε πολύ σοβαρά και εγκατέλειψε 16χρονη μαθήτρια.

Απολογία έδωσε και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο 16χρονος, με καταγωγή από το Σουδάν, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε την θλίψη του για ό,τι συνέβη και δήλωσε έτοιμος να συνδράμει την 16χρονη και την οικογένεια της σε ό, τι χρειαστεί. Όπως είπε, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για ό,τι συνέβη.

Ο κατηγορούμενος εξήγησε πως φοβήθηκε πολύ όταν κατάλαβε τι είχε γίνει, κυρίως επειδή δεν διέθετε δίπλωμα και γι' αυτό έφυγε από το σημείο. Ανέφερε ότι οδηγούσε το μηχανάκι, επειδή το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του και εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε μήπως του το αφαιρέσουν. Τόνισε επίσης πως δεν είχε κανέναν δόλο. Φαίνεται επίσης να είπε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του όταν έμαθε ότι αποσωληνώθηκε.

Πρόσθεσε δε, ότι όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να παραδοθεί στην αστυνομία.

Ο 22χρονος συνεπιβάτης, φέρεται κι αυτός να είπε ότι πανικοβλήθηκε και έχασε την ψυχαραιμία του όταν χτύπησαν το κορίτσι.

Στον 22χρονο επιβλήθηκαν οι όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση 3.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

