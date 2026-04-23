Την επέκταση των μέτρων αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και στις εκτροφές που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο διεύρυνσης των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων στο νησί.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση τρων τριών υπουργείων στο ίδιο πλέγμα παρεμβάσεων εντάσσονται και οι τυροκόμοι του νησιού, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στη διακίνηση προϊόντων.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική στήριξη της τοπικής παραγωγικής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή έως τη μεταποίηση.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, με έμφαση στην οικονομική ενίσχυση τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των επιχειρήσεων μεταποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ενεργοποιηθεί πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους έως 8 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες που προέκυψαν από το γάλα που παραλήφθηκε κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων, για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Επιπλέον, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες άμεσης αποζημίωσης για τα θανατωμένα ζώα, καθώς και μέτρα ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων, κατά το πρότυπο που είχε εφαρμοστεί στην περίπτωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται στήριξη για την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών για τις εκτροφές που βρίσκονται εντός ζωνών περιορισμού, ενώ προωθείται και ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν μπορεί να διατεθεί λόγω των υγειονομικών μέτρων.

Την ίδια ώρα, ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, με την αποστολή επιπλέον κτηνιάτρων στη Λέσβο. Τέλος, εξετάζεται -υπό αυστηρούς όρους βιοασφάλειας- η μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης ώριμων τυριών, με στόχο τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς και την αποσυμπίεση της τοπικής οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

