Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από τη Σπάρτη.

Στην επαρχιακή οδό Σπάρτης - Μυστρά, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 3 οχήματα, επανδρωμένα με 8 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το όχημα ανασύρθηκαν νεκροί τρεις φοιτητές, τους οποίους παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Σήμερα (7.3.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, στο 1,5ο χλμ. της Ε.Ο. Σπάρτης-Μυστρά, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε 24χρονος ημεδαπός και επέβαιναν δύο 21χρονοι ημεδαποί, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο (δέντρο) και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και των επιβαινόντων. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.