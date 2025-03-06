Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ συνεχίζει να καινοτομεί στον τομέα της φυσικής προσομοίωσης λιμενικών και παράκτιων έργων,

πραγματοποιώντας πειραματικές μετρήσεις για τον λιμένα Κάτω Πύργου, Κύπρου. Η έρευνα στοχεύει στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική αλληλεπίδρασή του με τις παράκτιες διεργασίες των γειτονικών ακτών.

Η φυσική προσομοίωση αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο στη λιμενική και παράκτια μηχανική, επιτρέποντας:

✓ την αναπαραγωγή πραγματικών συνθηκών και

✓ τη δοκιμή σχεδιαστικών λύσεων με υψηλή ακρίβεια.

Μέσα από την πειραματική ανάλυση, διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των λιμενικών υποδομών, η προστασία των ακτών από τη διάβρωση και η ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας έχουν άμεσα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, συμβάλλοντας στην

ανάπτυξη ασφαλών, βιώσιμων και αποδοτικών υποδομών που υποστηρίζουν τη ναυτιλία, τον

τουρισμό και τις τοπικές κοινότητες.

Οι προηγμένες υποδομές του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, μοναδικές στο είδος τους στην Ελλάδα, το καθιστούν κέντρο αριστείας εντός και εκτός συνόρων, ενισχύοντας την καινοτόμο έρευνα, την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης και την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς μηχανικών.

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου θα πραγματοποιηθεί :

❖ επίδειξη των πειραματικών μετρήσεων και

❖ συζήτηση-παρουσίαση των δυνατοτήτων της φυσικής προσομοίωσης με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των λιμένων, μέσω εξειδικευμένων πειραμάτων

Πηγή: skai.gr

