Δεν τα κατάφερε η 61χρονη επιβάτης του ταξί που είχε προσκρούσει σε κολώνα στην Πειραιώς στο ύψος του Ρουφ το μεσημέρι της Τρίτης.
Υπενθυμίζεται ότι αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ο 64χρονος οδηγός του ταξί και να τραυματιστεί η 61χρονη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα, η οποία είχε διασωληνωθεί στον «Ευαγγελισμό».
Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τα θύματα του τροχαίου στο νοσοκομείο. Η άτυχη 61χρονη είχε κάταγμα αντιβραχίου και κάκωση κάτω άκρου. Μάρτυρας του τροχαίου, ανέφερε ότι ο οδηγός έπεσε στην κολώνα χωρίς να προλάβει να πατήσει φρένο.
- Σοκαριστικό τροχαίο στη Γλυφάδα: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου - 3 τραυματίες (Δείτε βίντεο)
- Κωνσταντίνος Ιαβέρης στο skai.gr: Τα τροχαία δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά νοοτροπίας - Καλός οδηγός είναι ο καλός άνθρωπος
- Νέα συλλαλητήρια για τα Τέμπη σήμερα σε όλη τη χώρα - Στις 7 το απόγευμα το κάλεσμα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.