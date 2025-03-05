Δεν τα κατάφερε η 61χρονη επιβάτης του ταξί που είχε προσκρούσει σε κολώνα στην Πειραιώς στο ύψος του Ρουφ το μεσημέρι της Τρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ο 64χρονος οδηγός του ταξί και να τραυματιστεί η 61χρονη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα, η οποία είχε διασωληνωθεί στον «Ευαγγελισμό».

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τα θύματα του τροχαίου στο νοσοκομείο. Η άτυχη 61χρονη είχε κάταγμα αντιβραχίου και κάκωση κάτω άκρου. Μάρτυρας του τροχαίου, ανέφερε ότι ο οδηγός έπεσε στην κολώνα χωρίς να προλάβει να πατήσει φρένο.

