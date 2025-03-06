Συλλαλητήρια για τα Τέμπη: Πώς θα λειτουργήσει το μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τροποποιούνται τα δρομολόγια και σταθμοί μένουν κλειστοί στο μετρό τόσο για την Αθήνα όσο και για τη Θεσσαλονίκη, ένεκα των συλλαλητηρίων που θα γίνουν για τα Τέμπη.

Αθήνα

Κλειστοί θα είναι σταθμοί του Μετρό στην Αθήνα την Παρασκευή 7 Μαρτίου, λόγω των συγκεντρώσεων που έχουν προαναγγελθεί για τα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της αστυνομίας θα κλείσουν στις 10:00 οι σταθμοί Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί θα ανοίξουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται πως στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο συλλαλητήριο στα Προπύλαια από μαθητές και φοιτητές.

Επιπλέον, το απόγευμα της Παρασκευής, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα, διοργανώνουν νέο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή.

Θεσσαλονίκη

Κλειστοί θα παραμείνουν την Παρασκευή, από τις 11 το πρωί οι σταθμοί «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου» και «Σιντριβάνι» του Μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

«Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Παρασκευή 7/3 στις 11:00 π.μ., θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου» και «Σιντριβάνι».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά», επισημαίνεται στην ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Μετρό thessmetro.gr.

