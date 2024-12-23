Σοβαρό τροχαίο για γνωστό ηθοποιό στη Συγγρού – Βίντεο 

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε το μεσημέρι της Παρασκευής στη λεωφόρο Συγγρού ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης.

Αυτοκίνητο παρέσυρε τον ηθοποιό με τη μηχανή του, σέρνοντάς τη μάλιστα για μέτρα στο οδόστρωμα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το MEGA, ο ηθοποιός φαίνεται να κινείται στη μεσαία λωρίδα, όταν το αυτοκίνητο, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, προσπάθησε να αλλάξει λωρίδα και τον χτύπησε.

Ο ηθοποιός αρχικά εκτοξεύτηκε από τη μηχανή αλλά κατάφερε να σηκωθεί γρήγορα. Ευτυχώς, ο οδηγός του αυτοκινήτου δίπλα του, έκανε ελιγμό για να μην πατήσει τον ηθοποιό την ώρα που εκείνος είχε πέσει στον δρόμο.

Το αυτοκίνητο ωστόσο συνέχισε την πορεία του με τη μηχανή καρφωμένη πάνω του.

Ο Μιχάλης Μητρούσης έχει υποστεί κάταγμα περόνης και θα χειρουργηθεί σήμερα. Είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: skai.gr

