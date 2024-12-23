Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Κολωνού.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι σε αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τις 21:00.

Περαστικοί, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είδαν έναν ύποπτο να τοποθετεί κάτω από το ΙΧ κάποιο αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί μετά από έρευνες εντόπισαν ένα γκαζάκι, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκαν και άλλα ύποπτα αντικείμενα μαζί με εύφλεκτο υλικό.

Οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

