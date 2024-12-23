Σε δεκάδες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε περιπτώσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, από τις 16 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα συνελήφθησαν 72 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

