Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται από την Παρασκευή ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στη λεωφόρο Συγγρού, όταν ΙΧ αυτοκίνητο τον εμβόλισε και παρέσυρε τη μηχανή του, σέρνοντάς τη για μέτρα πάνω στον δρόμο.

Ο ηθοποιός υπέστη καταγμα εξω σφυρού (ποδοκνήμης) και σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», ο Μιχάλης Μητρούσης δήλωσε μέσα από το νοσοκομείο: «Είχα πραγματικά άγιο. Αν δεν ήμουν γυμνασμένος, θα είχα σκοτωθεί. Ευτυχώς, φόραγα κράνος. Ακούω από πίσω έναν θόρυβο και απλά πετάχτηκα από τη μηχανή».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως αμέσως σηκώθηκε όρθιος ψάχνοντας αν έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

«Χτύπησε το κράνος στην άσφαλτο και μου άνοιξε. Σηκώθηκα όρθιος κατευθείαν και έψαχνα το κορμί μου. Θα κάνω σήμερα το χειρουργείο στο ΚΑΤ και μετά θα πάω στο σπίτι μου. Έχω κάνει όλες τις εξετάσεις», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.