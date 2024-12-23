Τα τελευταία ψώνια πριν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι κάνουν σήμερα, Δευτέρα και αύριο, Τρίτη οι καταναλωτές.

Σήμερα, τα καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 9:00 μέχρι τις 21:00, ενώ την Τρίτη (Παραμονή Χριστουγέννων), το ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα είναι από τις 9:00 μέχρι τις 18:00 το βράδυ.

Σημειώνεται πως την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου είναι αργία και ως εκ τούτου τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, το εορταστικό ωράριο καταστημάτων είναι το εξής:

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου: ΑΡΓΙΑ

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου: 11:00-18:00

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00-18:00

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου: ΑΡΓΙΑ

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου: ΚΛΕΙΣΤΑ

Πηγή: skai.gr

