Σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο Πρέβεζας - Με έναν γιατρό έμεινε η Παθολογική

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στο νοσοκομείο Πρέβεζας, καθώς υπάρχουν αναφορές πως έχει μείνει μόνο ένας γιατρός στην Παθολογική Κλινική, αφού δύο γιατροί παραιτήθηκαν τον τελευταίο μήνα.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης υπέβαλλε ο Διευθυντής της Κλινικής και ακολούθησε η παραίτηση μιας μόνιμης γιατρού παθολόγου, αυξάνοντας έτσι τον κατάλογο όσων έχουν παραιτηθεί ή δεν έχουν αποδεχθεί την θέση τα τελευταία χρόνια.

Η Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου έχει μείνει με έναν μόνο γιατρό και έναν εξωτερικό συνεργάτη –μπλοκάκι- κάτι που καθιστά αδύνατη την εφημερία.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος με έγγραφό του ζητά την διακομιδή περιστατικών που δεν μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια, λόγω των εργασιών ανακαίνισης, σε όμορα νοσοκομεία, τη στιγμή που η ανακαίνιση πρακτικά δεν έχει ξεκινήσει.

Μάλιστα, για αρκετές ημέρες το νοσοκομείο εφημέρευε χωρίς παθολόγο και μάλιστα κάποιες χωρίς παθολόγο και χειρουργό ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται.

«Μπροστά σε αυτή την επικίνδυνη για τους πολίτες κατάσταση απαιτούμε την άμεση παρέμβαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της Παθολογικής και Χειρουργικής κλινικής γιατί σύντομα τόσο τους εργαζόμενους του νοσοκομείου όσο και τα υπόλοιπα σωματεία αλλά και τους πολίτες της Πρέβεζας θα μας βρείτε στο δρόμο να διεκδικούμε για άλλη μια φορά το αυτονόητο δικαίωμα μας να έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας και να αισθανόμαστε υγειονομική ασφάλεια τον 21ο αιώνα» επισημαίνει ο Σύλλογος.

Πηγή: skai.gr

