Σορός άνδρα εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου να επιπλέει μέσα στη θάλασσα στην παραλία Θεσσαλονίκης στον Θερμαϊκό.

Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, για τον εντοπισμό σορού άνδρα, εντός της θάλασσας, στη θαλάσσια περιοχή Θεσσαλονίκης.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το πλήρωμα του οποίου ανέσυρε τη σορό του άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας 55 με 60 περίπου ετών και στη συνέχεια με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: skai.gr

