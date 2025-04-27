Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο στο Λεβίδι Αρκαδίας, με αποτέλεσμα μια γυναίκα περίπου 70 ετών να χάσει τη ζωή της, έρχεται στη δημοσιότητα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν ανάποδα και με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε πλατεία, καρφώθηκε σε ένα αγροτικό όχημα που ήταν παρκαρισμένο έξω από φαρμακείο.

Από τη σύγκρουση, νεκρή ανασύρθηκε η συνοδηγός του πρώτου οχήματος, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός.

Στο αγροτικό βρισκόταν ένα άτομο, το οποίο επίσης τραυματίστηκε σοβαρά από το τροχαίο.

Ο φαρμακοποιός που ήταν στο κατάστημά του την ώρα του δυστυχήματος περιέγραψε στον ΣΚΑΪ το περιστατικό, λέγοντας πως ήταν τυχερός που σώθηκε καθώς το αγροτικό μετά την πρόσκρουση χτύπησε την τζαμαρία του φαρμακείου, η οποία έσπασε.

«Το λυπηρό είναι πως η κυρία είχε εσωτερική αιμορραγία γιατί κόπηκε αρτηρία. Το πρόβλημα είναι πως δεν φορούσε ζώνη και βρέθηκε σχεδόν κάτω από το ταμπλό και πρέπει να είχε σπάσει και τα δύο της τα πόδια, ενώ ο οδηγός δεν είχε πάθει τίποτα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδηγός ήταν ηλικιωμένος «και φαινόταν να είναι σε σύγχυση».

