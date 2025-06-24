Σε μια περίοδο αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης από τη Λιβύη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απηύθυνε επιστολή προς τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, εκφράζοντας τις ανησυχίες της και υπογραμμίζοντας τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ένωση. Η παρέμβασή της έρχεται εν μέσω έντονων ανησυχιών για ενδεχόμενη «εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από πλευράς Λιβύης».

Όπως αναφέρει στην επιστολή της, «οι αφίξεις στην Ελλάδα από την ανατολική Λιβύη έχουν αυξηθεί κατά 173%, ενώ οι αναχωρήσεις από τη χώρα αντιστοιχούν πλέον στο 93% των παράνομων διελεύσεων μέσω της Κεντρικής Μεσογείου», στοιχεία που επανέλαβε σήμερα και ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λαμέρτ.

«Παρά τη συνολική μείωση των παράτυπων διελεύσεων στην ΕΕ κατά 21% το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι αυξημένες ροές από τη Λιβύη εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», αναφέρει η επιστολή. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος ζήτησε από τον επίτροπο Μετανάστευσης, Γιόχαν Μπρουνέρ, να επισκεφθεί σύντομα τη Λιβύη για συνομιλίες με τις Αρχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου της Κομισιόν, ο εκπρόσωπος Τύπου για ζητήματα μετανάστευσης, Μάρκους Λαμέρτ, αναφέρθηκε εκτενώς στην επιστολή της φον ντερ Λάιεν, με ιδιαίτερη αναφορά στη Λιβύη, ενώ ρωτήθηκε και για την παρουσία ελληνικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή και την επικοινωνία που είχε η πρόεδρος της Επιτροπής, με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο κ. Λαμέρτ δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές σχετικά με τις παράτυπες αφίξεις από τη Λιβύη. Ο επίτροπος Μετανάστευσης, κ. Μπρούνερ, καθώς και η επίτροπος για ζητήματα Μεσογείου, κυρία Σούιτσα, συζήτησαν χθες το θέμα με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών. Όπως επισημάνατε, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό στην επιστολή της προς τους ηγέτες των κρατών μελών ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας. Στην επιστολή της σημειώνει ότι το 93% των παράνομων διελεύσεων στα εξωτερικά σύνορα προέρχεται από τη Λιβύη. Παρατηρείται αύξηση 7% στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου και 173% αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα από την Ανατολική Λιβύη. Είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία και να διατηρήσουμε την οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη προς τις λιβυκές Αρχές, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε επίσης λόγο για «ενδεχόμενη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από τη Λιβύη» και υπογράμμισε: «Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση και τις ενδείξεις για ενδεχόμενη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από τη Λιβύη για πολιτικούς σκοπούς, είναι σημαντικό να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους σχετικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ζήτησε από τον επίτροπο Μπρουνέρ να επισκεφθεί σύντομα τη Λιβύη και να έχει επαφές τόσο με τις Αρχές στα δυτικά όσο και στα ανατολικά της χώρας».

