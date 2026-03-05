Κρυπτογραφημένο ειδικό λογισμικό βρέθηκε σε μια παρένθεση άλλη εφαρμογής κινητού του 36χρονου που συνελήφθη για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας.



Υπενθυμίζεται πως ο 36χρονος έχει ήδη φυλακιστεί για παράνομη διαμονή στη χώρα, με πιθανότητες αναβάθμισης της κατηγορίας σε διακηρυγμένη κατασκοπεία. Τα δύο κινητά του βρίσκονται στα χέρια των αρμόδιων Αρχών.

Από μια αρχική έρευνα, αναδεικνύεται ένας πρώτος και σημαντικός όγκος φωτογραφικού υλικού, που φαίνεται να έχει διανεμηθεί, ενώ εξετάζονται και οι αποδέκτες.

Τέλος, σημειώνεται πως ο 36χρονος φέρεται να έχει λάβει εντολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ημέρα έναρξης του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν



Πηγή: skai.gr

