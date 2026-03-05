Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε την Πέμπτη συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα που αποτυπώνουν την εκτέλεση 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, λίγες ημέρες μετά την απόκτηση του πολύτιμου αυτού ιστορικού υλικού από το ελληνικό κράτος.

Όπως έγινε γνωστό, το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο, παρέλαβε συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα.

Το υλικό είχε βγει προς πώληση τις προηγούμενες εβδομάδες σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών από Βέλγο συλλέκτη. Μεταξύ των τεκμηρίων βρίσκονται και οι φωτογραφίες που καταγράφουν την εκτέλεση των 200 κρατουμένων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Οι συγκεκριμένες εικόνες έχουν ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των εκτελεσθέντων. Πλέον το αρχείο έχει περάσει στην κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την προστασία και διατήρησή του, ώστε να παραμείνει διαθέσιμο στις επόμενες γενιές στο πλαίσιο της προσπάθειας διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης της Αντίστασης.

