Κατασκοπεία στη Σούδα: 5.000 ευρώ και 2 χρόνια φυλακή στον 36χρονο Γεωργιανό

Έλενα Γαλάρη

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ για παράνομη είσοδο στη χώρα και παραμονή, καταδικάστηκε από το αυτόφωρο μονομελές ο 36χρονος Γεωργιανός που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα.

Κατά την απολογία του με τη βοήθεια μεταφράστριας ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.

Το δικαστήριο δεν έδωσε αναστολή στην έφεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνει υπό κράτηση και θα δικαστεί σε δεύτερο χρόνο για τυχόν άλλα αδικήματα (κατασκοπεία κ.ά.)

Υπενθυμίζεται πως ο 36χρονος είχε στην κατοχή του φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford, ενώ λάμβανε πληροφορίες απευθείας από το Ιράν μέσω εφαρμογής.

Έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και πήγε κατευθείαν στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο, με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Στο πλαίσιο της επιφυλακής της ΕΥΠ, μετά και από τα παραπάνω περιστατικά, ο 36χρονος Γεωργιανός υπήκοος τέθηκε υπό παρακολούθηση μόλις έφτασε στα Χανιά στις 3 Φεβρουαρίου και νοίκιασε δωμάτιο σε ξενοδοχείο στον κόλπο της Σούδας.

Στις 16 Φεβρουαρίου ο 36χρονος επιχείρησε να μετακομίσει στο ίδιο ξενοδοχείο που διέμενε και ο 26χρονος Αζέρος, που συνελήφθη για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Γεωργιανός ήταν στη Σούδα και στις 24 Φεβρουαρίου, που έφτασε στη ναυτική βάση το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ.

Το Σαββατοκύριακο ο 36χρονος ήρθε στην Αθήνα και σήμερα έφυγε από το ξενοδοχείο που διέμενε με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς να έχει βγάλει αεροπορικό εισιτήριο.

Επειδή θεωρήθηκε ότι μπορεί να έφευγε για άγνωστη χώρα του εξωτερικού, αποφασίστηκε η προσαγωγή του καθ΄ οδόν προς το αεροδρόμιο.

