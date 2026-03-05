Στην εκδίκαση της υπόθεσης για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών, κατέθεσε σήμερα Πέμπτη, ένας από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες, ο οποίος τόνισε πως αν υπήρχαν τα βίντεο από τον σταθμό των Νέων Πόρων, σήμερα θα είχαμε πιστοποιήσει τι είχε ως φορτίο του εμπορικό τρένο.

Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, δηλώσεις έκανε η κ. Μαρία Καρυστιανού για το θέμα των εκταφών, κατηγορώντας για ακόμη μία φορά την εισαγγελέα η οποία τρέχει τη διαδικασία.

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί αύριο Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.