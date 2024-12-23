Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε παραλία της Γαύδου σήμερα και αναμένεται να παραληφθεί από σκάφος του Λιμενικού, ώστε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων.

Η σορός που είναι η 8η που εντοπίστηκε, έρχεται ως συνέχεια εντοπισμών σορών, τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και σε παραλίες της Γαύδου. Η σορός βρέθηκε στην παραλία Αγίου Ιωάννη και βρίσκεται στο Λιμάνι μέχρι οι καιρικές συνθήκες να επιτρέψουν στο Λιμενικό σκάφος, να δέσει στην Καραβέ.

Θα ακολουθηθούν οι ιατροδικαστικές διαδικασίες, ώστε να γνωστοποιηθεί αν ο άνδρας, αφορά στο ναυάγιο με τους μετανάστες που είχε συμβεί νοτιοδυτικά του νησιού στις 14 Δεκεμβρίου.

Για πρωτόγνωρες καταστάσεις έκανε λόγο στο ΑΠΕ ΜΠΕ η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη λέγοντας πως: «Ένας καταψύκτης τροφίμων, που ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε, μας οδηγεί στο να ζητήσουμε από την πολιτεία να δει με σόβαρότητα την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Γαύδο. Δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει να το υποστηρίξουμε, ένας αστυνομικός, δύο πυροσβέστες και ένας αντιδήμαρχος. Είναι πολύ βαρύ φορτίο όλο αυτό».

Πηγή: skai.gr

