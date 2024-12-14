Τρία ναυάγια με μετανάστες σημειώθηκαν τα ξημερώματα ανοιχτά της Γαύδου μετά από ανατροπές λέμβων και ένα στο Ακρωτήριο Ταίναρο.

Συμφωνά με το Λιμενικό, 5 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί και 39 διασωθήκαν (όλοι άνδρες) μετά από ανατροπή λέμβου τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 12, 5 ναυτικά μιλιά νοτιοδυτικά της Γαύδου. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού αγνοούμενων η οποία ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής.

Μάλιστα, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού (τύπου S70B, Aegean Hawk), μετά από αίτημα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), μετείχε τις πρώτες πρωινές ώρες Σαββάτου 14 Δεκεμβρίου, σε ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 12,5 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου όπου και περισυνέλλεξε ένα άτομο.

Ο διασωθείς μεταφέρθηκε στο ελικοδρόμιο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «'Αγιος Γεώργιος».

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 88 άνθρωποι σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 28 ναυτικά μιλιά νότια της Γαύδου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης, από δεξαμενόπλοιο σημαίας Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και 47 άνθρωποι από φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μιλιά νότια της Γαύδου.

Επιπλέον, 28 άτομα διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή στο Ακρωτήριο Ταίναρο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας.

«Ολοκλήρωση με απόλυτη επιτυχία μεταμεσονύκτιας αεροδιακομιδής στο ελικοδρόμιο του Γ.Ν Χανίων τραυματία (με συμπτώματα πνιγμού) στα πλαίσια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης ναυαγών ανοιχτά της Γαύδου υπό τον συντονισμό του ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ και συνεργασία του Λιμενικού , των Ενόπλων Δυνάμεων και της 7ης ΥΠΕ - Γ.Ν Χανίων. Το προσωπικό του Νοσοκομείου μας στις επάλξεις, πάντα σε ετοιμότητα.», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείο Χανίων.

