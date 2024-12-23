Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια προσφυγική «έκτακτη ανάγκη», καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που φτάνουν στη χώρα και αυξάνεται η ανησυχία για την έλλειψη «ασφαλών ζωνών» για τη φιλοξενία τους, μεταδίδει ο Guardian.

Μεγάλος αριθμός παιδιών έφτασαν το 2024 καθώς προέκυψε μια νέα διαδρομή διακίνησης από τη Λιβύη στην Κρήτη, ωθώντας τις ΜΚΟ να προτρέψουν τις ελληνικές αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα που θα επέτρεπαν τη μεταφορά των παιδιών σε προστατευμένα καταφύγια ή άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

«Αυτό που βλέπουμε ισοδυναμεί με μια έκτακτη ανάγκη για παιδιά όπως αυτή που δεν έχουμε δει εδώ και χρόνια», είπε η Σοφία Κουβελάκη, επικεφαλής του Home Project, μιας οργάνωσης που υποστηρίζει τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα.

Δέκα χρόνια αφότου η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας προσφυγικής κρίσης, όταν σχεδόν ένα εκατομμύριο αιτούντες άσυλο με προορισμό την ΕΕ πέρασαν τα σύνορά της, οι αφίξεις παιδιών έχουν διπλασιαστεί το 2024, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Περισσότεροι από 13.000 ανήλικοι έφτασαν στη χώρα δια θαλάσσης τους πρώτους 11 μήνες του τρέχοντος έτους. Οι αφίξεις ασυνόδευτων παιδιών έχουν, επίσης, αυξηθεί απότομα, από 1.490 το 2023 σε περίπου 3.000 μέχρι στιγμής φέτος.

«Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός παιδιών που εμφανίζονται στις βάρκες καθημερινά και είναι επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία περισσότερων ασφαλών χώρων για τη στέγασή τους», είπε η Κουβελάκη.

Πρόσφατες αφίξεις που αναφέρθηκαν στο Home Project περιελάμβαναν εξαιρετικά μικρά παιδιά από τη Συρία και την Αίγυπτο, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Μετανάστευσης της Ελλάδας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η πίεση μεταναστευτικών ροών από την ανατολική Μεσόγειο προς το νοτιότερο συνοριακό κράτος της Ευρώπης είναι πιθανό να συνεχιστεί το 2025.

«Η εκτεταμένη γεωπολιτική αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή μας, όπου διεξάγονται τρεις πόλεμοι, ο πιο πρόσφατος στη Συρία, σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση, αναγκάζει πολλούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους απλώς για να επιβιώσουν», είπε στο κοινοβούλιο. «Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από τα τέλη του 2023».

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν εισέλθει στην Ελλάδα 60.000 άτομα. Η αύξηση των αριθμών ήταν τέτοια που τα κέντρα υποδοχής στα νησιά του Αιγαίου είναι σε πλήρη δυναμικότητα, είπε ο Παναγιωτόπουλος.

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, εκατοντάδες παιδιά αναφέρθηκαν από ομάδες βοήθειας ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των νησιών της Σάμου, της Λέρου και της Κω χωρίς ρούχα ή παπούτσια και ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Οι περικοπές από την κεντροδεξιά κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία υιοθέτησε αυτό που περιέγραψε ως «αυστηρή αλλά δίκαιη» μεταναστευτική πολιτική, οδήγησε σε λιγότερες προστατευτικές δομές. Υπολογίζεται ότι 1.500 ασυνόδευτοι ανήλικοι σε όλη τη χώρα αναγκάστηκαν να τα βγάλουν πέρα ​​μόνοι τους.

Τα περιστατικά βίας και κακοποίησης έχουν πολλαπλασιαστεί σε υπερπλήρεις κρατικές εγκαταστάσεις υποδοχής που συχνά φιλοξενούν παιδιά και ενήλικες μαζί.

Αυτόν τον μήνα, οι αρχές τέθηκαν σε επιφυλακή όταν αποκαλύφθηκε ότι ένας Αιγύπτιος έφηβος είχε βιαστεί ομαδικά, ξυλοκοπήθηκε και κάηκε από τουλάχιστον τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ενήλικες, μετά από καυγά για ένα κινητό τηλέφωνο. Η επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό της Μαλακάσας έξω από την Αθήνα προκάλεσε οργή. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη σχέδια για τη δημιουργία επιπλέον 500 θέσεων για παιδιά σε προστατευμένα περιβάλλοντα «αφού βρεθεί χρηματοδότηση».

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το περιστατικό», είπε η αναπληρώτρια υπουργός Μετανάστευσης, Σοφία Βούλτεψη, σημειώνοντας ότι από τα 213 αγόρια στον καταυλισμό, τα 160 ήταν από την Αίγυπτο και φέρεται ότι «έδειξαν έντονα σημάδια παραβατικότητας».

«Δυστυχώς, οι διακινητές πηγαίνουν στα φτωχότερα χωριά της Αιγύπτου, πείθουν τους γονείς να στείλουν τα παιδιά στην Ευρώπη για να δουλέψουν, με σκοπό να τους στείλουν χρήματα και μετά τα μεταφέρουν στη Λιβύη και από εκεί στο [λιμάνι] Τομπρούκ. », είπε στην ΕΡΤ. «Εκεί τους βάζουν σε ένα τεράστιο στρατόπεδο και τους βασανίζουν και τους προετοιμάζουν και τους εξοικειώνουν με το οργανωμένο έγκλημα».

Έλληνες αξιωματούχοι λένε ότι οι αφίξεις από το Τομπρούκ έχουν αυξηθεί κατά 400% φέτος.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Save the Children, αναφέρουν επίσης κρίσιμες αστοχίες στο σύστημα υποδοχής στην Ελλάδα. Ο συνωστισμός σε στρατόπεδα και εγκαταστάσεις αιτούντων άσυλο, λένε, επιδεινώθηκε από τις ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διερμηνέων και των κηδεμόνων, που είχαν θέσει τα παιδιά σε κίνδυνο, καθώς τα αιτήματά τους για άσυλο τέθηκαν συνεχώς σε αναμονή. Το 2024 ήταν αξιοσημείωτο για τα κονδύλια της ΕΕ που «καθυστέρησαν πάρα πολύ» να φτάσουν στα καταφύγια, είπαν οι μετανάστες εργαζόμενοι αλληλεγγύης.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι επετεύχθη συμφωνία για την «επιτέλους» επίλυση της έλλειψης διερμηνέων.

«Όταν ένα μέρος του συστήματος δυσλειτουργεί, όλα δυσλειτουργούν», δήλωσε ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Την περασμένη εβδομάδα, το συμβούλιο δημοσίευσε μια καυστική έκθεση, που συντάχθηκε από κοινού με το Save the Children, σχετικά με τις «ανησυχητικές» συνθήκες διαβίωσης που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στους καταυλισμούς της χώρας. «Είναι απαράδεκτο, ακόμη και τώρα, που έχουν επενδυθεί τόσα χρήματα στην Ελλάδα και δεν βρισκόμαστε πλέον σε κατάσταση κρίσης, να συζητάμε τόσο βασικά θέματα».

Οι ΜΚΟ προέτρεψαν τις ελληνικές αρχές να δώσουν προτεραιότητα στην έγκαιρη ένταξη των παιδιών που ζητούν άσυλο και ζήτησαν να εφαρμοστούν επειγόντως μέτρα προστασίας των παιδιών.

«Τα παιδιά που δραπετεύουν από ανθρωπιστικές κρίσεις φτάνουν στην Ελλάδα ελπίζοντας για ασφάλεια, αλλά βρίσκονται παγιδευμένα σε μια ακόμη κρίση», δήλωσε ο Willy Bergogne, διευθυντής Ευρώπης στο Save the Children. «Τα κέντρα υποδοχής που προορίζονταν να τους προστατέψουν υπήρξαν τόποι φόβου και απομόνωσης, με βία, ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης και έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης».

Ήταν, πρόσθεσε, υποχρέωση των αξιωματούχων να δράσουν άμεσα. «Η ΕΕ και οι ελληνικές αρχές έχουν ηθική και νομική υποχρέωση να ενεργήσουν επειγόντως για τη βελτίωση των συνθηκών σε αυτούς τους καταυλισμούς και την προστασία αυτών των παιδιών».

