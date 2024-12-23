Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 35χρονος Τούρκος για τη δολοφονία του εργοδότη του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 35χρονος Τούρκος, καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας του 52χρονου εργολάβου οικοδομικών εργασιών το μεσημέρι της Περασμένης Πέμπτης στον Αλμυρό της Καλαμάτας.
Ο 35χρονος παρέμεινε 4 ώρες στα δικαστήρια Καλαμάτας και επέμεινε σε ιστορίες συνωμοσίας ως κίνητρο για την πράξη του.
Την περασμένη Παρασκευή εμφανίστηκε αμετανόητος περνώντας την πόρτα των δικαστηρίων , απαντώντας «Έτσι έπρεπε» στην ερώτηση δημοσιογράφων γιατί σκότωσε τον εργοδότη του.
Σύμφωνα με τον συνήγορο του, τον οποίο διόρισε το δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ψυχιατρική γνωμάτευση.
Την ίδια στιγμή με ανακοίνωση της η οικογένεια του θύματος, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Μαργέλη, υπογραμμίζει ότι η δολοφονία του αγαπημένου τους προσώπου «ήταν μια βάρβαρη πράξη εντελώς ακατανόητη και κυρίως αναίτια και απρόκλητη», ενώ τονίζουν ότι το θύμα δεν είχε καμία διαφορά ούτε οικονομική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής με το δράστη.
- The Guardian: Έλλειψη προστατευμένων κέντρων υποδοχής για ανήλικους πρόσφυγες στην Ελλάδα - Διπλασιάστηκε ο αριθμός αφίξεων ασυνόδευτων παιδιών το 2024
- Ελεύθερος ο 15χρονος φερόμενος ως συνεργός στο μαχαίρωμα δύο αδελφών στην Πάρο – Την Παρασκευή απολογείται ο 16χρονος
- Aναβλήθηκε η δίκη αστυνομικού της Βουλής που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.