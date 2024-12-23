Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 35χρονος Τούρκος για τη δολοφονία του εργοδότη του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 35χρονος Τούρκος, καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας του 52χρονου εργολάβου οικοδομικών εργασιών το μεσημέρι της Περασμένης Πέμπτης στον Αλμυρό της Καλαμάτας.

Ο 35χρονος παρέμεινε 4 ώρες στα δικαστήρια Καλαμάτας και επέμεινε σε ιστορίες συνωμοσίας ως κίνητρο για την πράξη του.

Την περασμένη Παρασκευή εμφανίστηκε αμετανόητος περνώντας την πόρτα των δικαστηρίων , απαντώντας «Έτσι έπρεπε» στην ερώτηση δημοσιογράφων γιατί σκότωσε τον εργοδότη του.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, τον οποίο διόρισε το δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ψυχιατρική γνωμάτευση.

Την ίδια στιγμή με ανακοίνωση της η οικογένεια του θύματος, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Μαργέλη, υπογραμμίζει ότι η δολοφονία του αγαπημένου τους προσώπου «ήταν μια βάρβαρη πράξη εντελώς ακατανόητη και κυρίως αναίτια και απρόκλητη», ενώ τονίζουν ότι το θύμα δεν είχε καμία διαφορά ούτε οικονομική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής με το δράστη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.