Εκτεταμένες φθορές και πτώσεις δέντρων, προξένησε ανεμοστρόβιλος στο Δοκίμι πέρασε και στο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης».

Όπως μεταδίδει το www.agriniopress.gr, τεράστια δέντρα έχουν πέσει τόσο στο εσωτερικό του αθλητικού χώρου (ζημιές καταγράφονται στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, περιβάλλοντες χώρους και στο στάδιο), ενώ στην ευρύτερη περιοχή κλαδιά και κορμοί δέντρων βρίσκονται εντός των οδών και κάδοι έχουν αναποδογυρίσει.

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής και συνεργεία του Δήμου Αγρινίου έχουν σπεύσει επιτόπου και επιχειρούν, απομακρύνοντας τους πολίτες, από όπου προχωρούν και σε κοπές κορμών.

Πτώσεις δέντρων επίσης κατεγράφησαν και περίβολο του ιερού ναού Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου και στο γειτονικό κτίριο ΚΑΠΗ. Και εν προκειμένου συνεργεία του Δήμου Αγρινίου και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας έσπευσαν για τη διαχείριση της κατάστασης.

Ως εκ θαύματος δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

