Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο ντελαπάρισε και σφήνωσε σε δέντρο – Ένας τραυματίας

Το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του, ντελαπάρισε και σφήνωσε σε δέντρο- Ευτυχώς ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Ακρωτηρίου στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο, τούμπαρε και βγήκε από τον δρόμο.

Ο οδηγός του οχήματος, κατάφερε και με τη συνδρομή περαστικών να βγει από το αυτοκίνητο, ενώ η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο προληπτικά, αλλά και για να αφαιρέσει τους πόλους της μπαταρίας ώστε να μην προκληθεί πυρκαγιά

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

