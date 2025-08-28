Σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση για την πυρκαγιά στην Παιανία

Συνελήφθη χθες, 27 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με τη συνδρομή ανακριτικών υπαλλήλων της Π.Υ. Κορωπίου, ένας άνδρας, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση, σε ξηρά χόρτα, στις 26 Αυγούστου 2025, στην Παιανία Αττικής.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.678,13€ και ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

