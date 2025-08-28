Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Μελιγαλά Μεσσηνίας, κοντά σε σπίτια νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης. Λίγο μετά τις 15.30 με μήνυμα από το 112 οι πολίτες στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

Η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, ευτυχώς χάριν στην άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, απετράπη ο κίνδυνος για τον οικισμό, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 27 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ενώ δόθηκε εντολή για ρίψεις νερού από ένα ελικόπτερο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ #Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του #Μελιγαλά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025

